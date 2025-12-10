В Чувашии уроженец Иордании лишен гражданства РФ за организацию незаконной миграции

В Чувашии 35-летний уроженец Иордании был лишен российского гражданства из-за организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

По версии следствия, фигурант получил гражданство РФ после заключения брака с жительницей Чувашии в 2022 году. После этого он стал зарабатывать на организации незаконной миграции в Россию. Весной 2025 года суд приговорил иностранца к 3,5 годам лишения свободы.

Осужденному прекратили гражданство по ч. 4 ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Российский и заграничный паспорта мужчины признаны недействительными и изъяты. После того как наказание фигуранта закончится, иностранца депортируют.

Диана Соловьёва