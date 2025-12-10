На Кремлевскую елку отправятся 28 детей из Кабардино-Балкарии

28 школьников из Кабардино-Балкарии посетят новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце. Это первая поездка региона на главный праздник страны с 2019 года, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В состав делегации от КБР включили детей участников специальной военной операции, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В группу также вошли победители различных конкурсов и олимпиад.

Школьники отправятся в Москву 24 декабря, чтобы 25 числа увидеть новогоднее шоу в Большом зале дворца. В программе запланированы театрализованное представление, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также вручение памятных подарков.

Константин Соловьев