Подростка задержали за поджог трансформаторов в Подмосковье

В Подмосковье задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге трансформаторных подстанций на железной дороге в Подмосковье. Против него возбудили уголовное дело о теракте. Суд арестовал фигуранта, сообщили в СКР.

Поджоги произошли 5 декабря на станции Марк Савеловского направления, а также на перегоне между станциями Лось — Перловская Ярославского направления. По информации следствия, фигурант совершил преступление по указанию неизвестного, поддерживающего ВСУ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и то, как подростка вовлекли в преступную деятельность. Следователи также проверяют условия жизни и воспитания ребенка.

Никита Черненко