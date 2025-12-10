На трассах Ставропольского края действуют 158 пунктов обогрева

В Ставропольском крае на опасных участках дорог функционирует 158 стационарных пунктов обогрева на базе придорожных кафе и гостиниц, которые могут принять более 16 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Кавказ в Пятигорске сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Олег Самсонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Кроме этого, на дорогах края работают один мобильный и пять подвижных пунктов обогрева на более 50 мест. В них установлены кулеры с горячей водой и запас продовольствия.

К зимнему сезону дорожники подготовили 8,5 тыс. т соли, 67 тыс. т песка и 33 тыс. т песчано-солевой смеси. Этого должно хватить на весь сезон.

Для эксплуатации дорог в осенне-зимний период будут работать 387 единиц техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, отметил заместитель министра ЖКХ.

Наталья Белоштейн