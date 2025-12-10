Умер автор памятника Лермонтову в Ставрополе Николай Санжаров

Ушел из жизни ставропольский скульптор, заслуженный художник России Николай Фёдорович Санжаров; мастеру было 88 лет, он скончался 10 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, где жил последние годы.

Николай Санжаров родился 22 февраля 1936 года в селе Тищенском Изобильненского округа. Получил начальное профессиональное образование в Ростове-на-Дону, окончив художественное училище с красным дипломом, а затем продолжил обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в мастерской народного художника СССР Михаила Аникушина; ещё в студенческие годы его работы получали награды на конкурсных выставках и отмечались как выдающиеся.

После учебы вернулся в Ставрополь и десятилетиями работал в регионе как скульптор и педагог, преподавая в Ставропольском художественном училище и формируя облик города через монументы и мемориалы. Среди самых известных работ Санжарова — памятник Михаилу Лермонтову в Театральном сквере Ставрополя, бронзовый образ которого стал одной из городских визитных карточек и регулярно упоминается в локальных гидах и культурных заметках.

Кроме Лермонтова, в авторском реестре числятся бюст генералу Алексею Ермолову, монумент генерал-губернатору Николаю Никифораки, стела «Героям-доваторцам», мемориальный комплекс «Холодный родник», памятник юным защитникам Отечества и мемориал воинам-интернационалистам; все эти объекты стали частью городской среды и коллективной памяти нескольких поколений ставропольцев.

Николай Санжаров получил ряд официальных и общественных наград за вклад в культуру и искусство: медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», знак «За заслуги» администрации Ставрополя к 225-летию города, орден «За заслуги перед Родиной и Отечеством» от российских ветеранских организаций и серебряную медаль Петра Великого «За трудовую доблесть» — перечень наград сохраняется в региональных биографиях и музейных справках. Его имя включили в «Энциклопедический словарь Ставропольского края».

Станислав Маслаков