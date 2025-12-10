В Госдуму внесли законопроект о «резервных» выплатах наследникам бойцов СВО

В Госдуму внесен законопроект о «резервном» порядке выплат страховой суммы и единовременного пособия наследникам погибших военнослужащих, в том числе участников СВО. Авторами инициативы выступили депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Как указано в пояснительной записке, действующее законодательство ограничивает круг получателей этих выплат узким перечнем лиц: это супруги, родители, несовершеннолетние дети и иждивенцы. На практике это приводит к тому, что при отсутствии таких близких выплаты не производятся, несмотря на наличие других родственников, например взрослых детей, братьев, сестер или иных наследников по закону. «Жены может не быть, дети выросли, и тогда у других родственников возникают трудности с получением этих денег»,— пояснил господин Миронов.

Новые поправки, отмечают депутаты, призваны установить резервный механизм: если лица, указанные в законе, отсутствуют или отказываются от выплат, то средства будут направляться наследникам в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом, в равных долях. Изменения предлагается внести в федеральные законы «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» и «О денежном довольствии военнослужащих».

Новые нормы будут распространяться на случаи гибели, наступившие с 24 февраля 2022 года. Это позволит восстановить права тех, кто ранее получил отказ из-за формального отсутствия законных получателей, подчеркивают авторы проекта.

В апреле 2024 года президент своим указом уточнил категории родственников, имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника СВО. До этого при отсутствии супруга или несовершеннолетних детей пособие полагалось только братьям и сестрам погибшего. Теперь же первоочередное право на выплату получили совершеннолетние дети, а лишь при их отсутствии — братья и сестры. Новый законопроект закрепляет эту практику и распространяет аналогичный порядок на выплаты страховых сумм.

Михаил Спиридонов