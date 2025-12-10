Жительницы Курска и Москвы получили реальные сроки за помощь террористам

2-й Западный окружной военный суд признал 21-летнюю жительницу Курска Полину Шевцову и 19-летнюю москвичку Екатерину Сазонову виновными в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, признана в РФ террористической и запрещена). Помимо участия в организации курянку также осудили за вербовку в нее и оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в суде.

Выездное заседание прошло в Ленинском райсуде Курска. Суд приговорил Шевцову по совокупности преступлений к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и запретом на администрирование сайтов в интернете сроком на пять лет. Сазонова получила наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как установил суд, Полина Шевцова, приняв ислам и увлекшись радикальными взглядами, склонила Екатерину Сазонову к вступлению в ИГ (признана в РФ террористической и запрещена), присягу которой Шевцова уже принесла ранее. В апреле 2024 года Сазонова также принесла присягу на верность организации. Обе подсудимые поддерживали идеи джихада и построения халифата.

В ходе расследования в гаджетах обвиняемых были обнаружены материалы, пропагандирующие терроризм, в том числе видеозаписи боевых действий и казней, а также переписка с лицами, придерживающимися экстремистской идеологии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подробнее о задержании вербовщицы — в материале «Ъ-Черноземье» «Школьницу склонили в радикалы».

Егор Якимов