Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла

Британская писательница Софи Кинселла (настоящее имя Мадлен Уикхем), автор серии романов «Шопоголик», умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщили ее родственники.

Софи Кинселла

Фото: Andrew Winning / Reuters

Писательница умерла утром 10 декабря в Лондоне. «Она скончалась мирно, и ее последние дни были наполнены тем, что она истинно любит: семьей, музыкой, теплом и рождественской радостью… Несмотря на заболевание, которое она переносила с невообразимой храбростью, Софи считала себя по-настоящему счастливой иметь замечательную семью и друзей, добиться выдающегося успеха в писательской карьере»,— сообщили родственники в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В апреле прошлого года писательница сообщила, что в 2022 году у нее диагностировали глиобластому, агрессивную форму рака головного мозга.

Мадлен Уикхем родилась 12 декабря 1969 года в Лондоне. Она изучала музыку в Нью-Колледже Оксфордского университета, а затем перевелась на факультет политологии, философии и экономики, где получила степень бакалавра. По окончании колледжа госпожа Уикхем работала финансовым журналистом. В 24 года она написала свой первый роман «Теннисная вечеринка» — его опубликовали, когда писательнице было 26 лет. Книга стала бестселлером и получила признание критиков.

Первая из десяти частей серии романов «Шопоголик» — книга «Тайный мир шопоголика», написанная под псевдонимом Софи Кинселла, была опубликована в 2000 году. Главная героиня произведений — финансовая журналистка Бекки Блумвуд, которая страдает от чрезмерных трат. «Я подумала: подождите-ка, шоппинг стал национальным развлечением, и никто об этом не писал,— рассказывала писательница. — Это было похоже на экспериментальный проект».

В 2009 году в прокат вышла романтическая комедия «Шопоголик», снятая по мотивам книг Софи Кинселлы «Тайный мир шопоголика» и «Шопоголик на Манхэттене». Последний роман из этого цикла — «Рождественский шопоголик» — был опубликован в 2019 году. В 2023-м вышел последний самостоятельный роман Софи Кинселлы «Выгорание». В книге писательница описывает борьбу главной героини Саши с эмоциональным выгоранием, кризисом и поиском смысла.