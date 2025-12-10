Путин наградил экс-главврача рыбинской больницы Михаила Цветкова

Депутат муниципального совета Рыбинска и бывший главврач городской больницы №2 им. Пирогова Михаил Цветков награжден орденом Пирогова «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Михаил Цветков возглавлял городскую больницу на протяжении 20 лет — с 2005 года до лета 2025 года. В текущем году областной минздрав прекратил с ним трудовой договор в связи с достижением предельного возраста пребывания на руководящем посту. При этом в минздраве 76.ru уточняли, что господин Цветков останется в системе здравоохранения.

Михаил Цветков является заслуженным врачом РФ, почетным гражданином Рыбинска, ранее был награжден медалью Н.И. Пирогова за оказание помощи военнослужащим и ветеранам, медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за сотрудничество с пожарными службами Рыбинска и другими.

Занимал должность председателя муниципального совета Рыбинска, от которой был освобожден в 2016 году по состоянию здоровья. В 2023 году после ареста гендиректора «Рыбинской генерации» Виктора Тамарова господин Цветков занял пост руководителя фракции «Единая Россия» в совете.