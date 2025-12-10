На Ставрополье на 40% увеличилось количество банкротств физических лиц
В 2025 году в Ставропольском крае число банкротств физических лиц увеличилось на 40% в сравнении с прошлым годом, достигнув 13 тыс. случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Елены Афониной.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Банкротство физических лиц у нас в этом году выросло значительно, порядка на 40%, по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день банкротство в крае оформили порядка 13 тыс. физических лиц»,— отметила госпожа Афонина.
По информации руководителя УФНС, основная причина банкротства — не налоговая задолженность, а кредиты. Но одно не исключает другое.