Президент США вновь вышел в народ

Кампания по выборам в Конгресс, которая завершится голосованием 3 ноября 2026 года, стартует для президента США и лидера республиканцев Дональда Трампа с попытки вернуть себе главный политический ресурс — доверие избирателей в области экономики и доступности жизни. После череды поражений Республиканской партии на выборах и падения рейтингов президент снова «выходит в народ». Задача — напомнить избирателям, что именно он, по утверждению самого Трампа, способен сделать комфортную жизнь в Америке «снова доступной» для среднего класса. С подробностями из США — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп 9 декабря впервые в этом избирательном сезоне побывал на митинге в Пенсильвании. Этой поездкой президент фактически начал кампанию в рамках борьбы за контроль над Конгрессом. Именно такой шаг рекомендовали ему многие республиканские стратеги, уверенные: Трамп слишком отдалился от обычных американцев, что привело к громким поражениям его единомышленников и снижению рейтингов — как партийных, так и личных.

С конца ноября ситуация немного выровнялась: согласно агрегатору результатов соцопросов Real Clear Polling, доля негативно относящихся к президенту граждан США снизилась с 56% примерно на 3 процентных пункта. Тем не менее консерваторы остаются в уязвимой позиции, что ярко продемонстрировали ноябрьские выборы ряда губернаторов, а также мэра Нью-Йорка.

Демократы не просто выиграли эти гонки, но сделали это с двузначным перевесом. В Нью-Йорке мэром стал 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани, сделавший ставку на заморозку арендной платы, развитие муниципальных продуктовых магазинов и доступность базовых услуг. В Виргинии победу одержала умеренная демократка Эбигейл Спанбергер, сменившая республиканца Гленна Янкина; ее кампания строилась вокруг «прагматических решений против хаоса». В Нью-Джерси губернатором стала Мики Шеррил, сосредоточившаяся на налоговых льготах для среднего класса, снижении стоимости медицинской страховки и программах доступного жилья.

Политические аналитики отмечали: стратегия демократов заключалась в том, чтобы признать раздражение избирателей ростом цен и связать это не только с естественной инфляцией, но и с политикой Трампа, включая тарифы и недавний шатдаун, самый продолжительный в истории США.

В то время как республиканцы часто говорили о ценах общими лозунгами, демократы выходили к избирателям с конкретными обещаниями и рецептами, как сделать жилье, транспорт и медицину дешевле.

Демократы, констатирует RealClearPolitics, отобрали у Трампа его главный предвыборный нарратив — о том, что именно он может обеспечить достойный уровень жизни. И теперь задача президента — вернуть утерянные позиции.

В преддверии президентских выборов 2024 года Трамп пользовался значительно более высокой поддержкой по экономическим вопросам по сравнению с администрацией Джо Байдена: по опросам Gallup и Rasmussen Reports, речь шла примерно о 55–60% за Трампа, тогда как у демократического правительства было лишь 35–40%. Теперь же, согласно ноябрьскому опросу, проведенному Центром исследований общественной политики Associated Press—NORC, экономический курс действующих властей одобряют лишь около трети взрослых американцев. На этом фоне Трамп прислушался к советам стратегов (что для него не вполне типично) и вернулся к активному предвыборному режиму и амплуа «своего парня» для простых американцев.

9 декабря под звуки песни Ли Гринвуда «Боже, благослови США» и скандирование «США! США! США!» глава Белого дома более полутора часов обрушивал гнев на конкурентов, обвиняя их в уловках и обмане. «У меня нет более высокого приоритета, чем сделать Америку снова доступной,— заверял Трамп.— Снижение цен, увеличение зарплат… Именно это мы и собираемся сделать. Они (демократы.— “Ъ”) создали высокие цены, а мы их снижаем». Президент обвинял Джо Байдена в инфляции и кризисе доступности жилья, демонстрируя графики цен, ипотечных ставок и реальной зарплаты. Он утверждал, что сейчас «цены резко падают с самых высоких уровней в истории страны».

Инфляция при Байдене действительно достигала рекордных за четыре десятилетия уровней: постковидный рост цен в 2022 году выходил на пики около 7–9% годовых. Особенно сильно росли розничные цены на бензин: на автозаправках в США они тогда поднимались до $1,3–1,37 за литр, что означало рост более чем на 50% по сравнению с доковидными уровнями. Для среднестатистического американца именно бензин и коммунальные платежи во многом формируют ощущение инфляции, и многие пришли на избирательные участки в 2024 году, чтобы вернуть ситуацию в экономике к той ситуации, которая (по их воспоминаниям) была в первый срок Трампа.

В начале второго срока, по оценкам экономистов, среднегодовая инфляция действительно была ниже пиков байденовского периода, однако разовый эффект от введения новых пошлин и торговых конфликтов локально подталкивал вверх цены в отдельных категориях товаров — от электроники и бытовой техники до комплектующих и сырья. Президент последовательно вводил и расширял тарифы на импорт из Китая и других стран, заявляя, что это переложит бремя на иностранных производителей. На практике значительная часть расходов легла на американских потребителей и бизнес.

Упав до минимального уровня в 2,3% в апреле этого года, инфляция начала ускоряться после того, как в апреле Трамп объявил о масштабных тарифах в отношении продукции из других стран.

Летом и осенью 2025 года она выросла примерно до 2,7–3%, что в итоге заставило ФРС перейти к политике «смягчения».

Кроме того, в попытке скорректировать курс Трамп снизил тарифы на некоторые товары — кофе, говядину, тропические фрукты, признав, что его шаги «могли в некоторых случаях» способствовать росту цен.

Параллельно глава Белого дома объявил о выделении $12 млрд на помощь фермерам, пострадавшим от торговой войны США с партнерами и соперниками, особенно Китаем.

При этом в своих речах Трамп продолжает жестко защищать тарифы: «Мы получили сотни миллиардов долларов — на самом деле триллионы». Он призывает обратить внимание на компании, которые теперь строят заводы в Пенсильвании и других штатах, например автомобильные и высокотехнологичные, связанные с искусственным интеллектом. Эти производства, уверен президент, «никогда бы не появились без пошлин».

Экономисты и аналитики из ряда американских институтов признают, что тарифная стратегия Трампа стала инструментом защиты промышленной базы США и попыткой избавиться от торговых перекосов в сторону других стран. Институт мировой экономики Петерсона (Вашингтон) в своем анализе прямо указывал, что тарифы задумывались как инструмент изменения торговых условий в пользу США, хотя и ценой инфляционных издержек.

Центральным вопросом снижения инфляционного давления становится не столько убедительность предвыборных речей, сколько работа кабинета по пересмотру тарифов, прежде всего —в отношениях с Китаем.

Дональд Трамп ранее заявлял, что согласился посетить Пекин в апреле 2026 года и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в США с ответным визитом. Если 47-му президенту удастся договориться о взаимовыгодной сделке с Пекином, это снизит инфляционное давление от тарифов (сейчас для китайских товаров они составляют в среднем чуть менее 50%), поддержит крупнейшие американские рынки и даст ФРС большее пространство для снижения ключевой ставки. А это, в свою очередь, улучшит шансы республиканцев на сохранение контроля над Конгрессом.

Пока же перспективы Республиканской партии остаются туманными: по данным портала Race to the WH, шансы демократов получить контроль над Палатой представителей — 62,3%. В случае реализации этого сценария Трампу и республиканцам в целом придется договариваться с несговорчивыми оппонентами практически по каждому ключевому вопросу.