«Ласточка» Ростов — Новороссийск изменит вокзал отправления и прибытия

С 12 декабря электропоезд №820 «Ласточка», следующий по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск, будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный. По прибытии из Новороссийска состав также будет прибывать туда же. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Время отправления поезда из Ростова-на-Дону осталось прежним, в 06:37. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9 км, Крымская и Тоннельная с прибытием в Новороссийск в 11:42.

В обратный путь поезд продолжит отправляться в 18:08 с прибытием в Ростов-на-Дону в 23:00.

Состав продолжит следовать расписанию по пятницам, субботам и воскресеньям. Однако в период с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и с 1 мая по 1 сентября 2026 года он будет курсировать ежедневно.

Наталья Белоштейн