Европейский суд сократил Intel штраф за монополизм

Корпорация Intel добилась сокращения на €140 млн рекордного штрафа за нарушение антимонопольного законодательства ЕС, сообщает Bloomberg.

Европейский суд общей юрисдикции поддержал решение Еврокомиссии от 2023 года о том, что Intel злоупотребляла своим положением на рынке чипов, однако указал, что штраф нужно сократить.

Это уже не первое сокращение штрафа, который изначально был рекордным по размеру для подобного рода нарушений — €1,06 млрд. Еврокомиссия наложила его в 2009 году на Intel за монополизацию рынка процессоров x86 в 2002–2006 годах. После нескольких судов Intel удалось сократить его до €376,4 млн. Теперь компания заплатит еще меньше. По мнению Европейского суда общей юрисдикции, такой размер «адекватнее отражает серьезность и длительность нарушения».

Алена Миклашевская