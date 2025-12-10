В Махачкале врача подозревают в требовании денег за родоразрешение

В Махачкале следователи возбудили уголовное дело в отношении медицинского работника по подозрению по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Следствие считает, что в декабре 2024 года врач городской больницы в служебном помещении родильного дома потребовала от роженицы 25 тыс. руб. за родоразрешение. Полученными деньгами фигурант распорядилась по своему усмотрению. Правоохранители продолжают сбор доказательной базы.

Константин Соловьев