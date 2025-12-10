Северный Кавказ по итогам 2025 года обеспечит половину яблок страны

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) соберет 51% урожая семечковых культур в России по итогам 2025 года. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует сбор в СКФО свыше 958 тыс. т. Это на 20,7 тыс. т больше, чем в прошлом году. Общероссийский урожай достигнет 1,9 млн т. Кабардино-Балкария лидирует с ожидаемым результатом в 667 тыс. т, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЮФО обеспечит треть урожая, ЦФО — 14%. Средняя урожайность по России выросла на 7,7% к началу ноября 2025-го и достигла 22,4 т/га. В СКФО она составляет 34,5 т/га — в 1,5 раза выше средней по стране. Садоводы модернизируют сады и выводят новые интенсивные и суперинтенсивные посадки на полную мощность. Они точнее подбирают удобрения, усиливают борьбу с вредителями и внедряют цифровые решения. Доля российского посадочного материала превысила 80% от общей площади новых закладок.

Замруководителя ЦОЭ Олег Князьков объяснил рост. Садоводы активно применяют передовые агротехнологии. Инвесторы строят и модернизируют производства по переработке плодово-ягодного сырья. К 2030 году площадь плодоносящих садов в организованном секторе вырастет до 150 тыс. га — это плюс 27% к уровню 2024 года. Такие шаги укрепляют отечественное садоводство.

Самообеспеченность РФ фруктами и ягодами превысит 46% в 2025-м — на 3,2 процентных пункта больше, чем в 2024-м. К 2028 году страна достигнет 60%. Производство плодов и ягод в организованном секторе составит более 3 млн т. Следующий этап — развитие логистики и перерабатывающих мощностей. Князьков подчеркнул высокий потенциал этих драйверов.

В 2024 году СКФО уже произвел 54% семечковых культур в России — 971 тыс. т по данным Росстата. Яблоки составляют 96–97% этого объема.

Станислав Маслаков