Периодическая таблица эстимейтов

Аукционный дом Sotheby`s провел в Нью-Йорке торги, посвященные редким и особо ценным печатным изданиям. Среди уников, многие из которых вышли в свет еще в XV столетии, в начальную пору книгопечатания, не затерялся куда менее старинный лот, связанный с Россией. «Основы химии» Дмитрия Менделеева, где великий ученый впервые опубликовал свою периодическую таблицу химических элементов, ушли с серьезным превышением эстимейта — за $114 тыс. Цену взвесил Сергей Ходнев.

Начнем с того, что у аукциона был редкий профиль. Sotheby`s предложил покупателям часть книжного собрания американского коллекционера Барри Ямполя, выставленного на торги наследниками после его смерти в 2023-м. При жизни Ямполь был известен в первую очередь своей минералогической коллекцией мирового уровня, вещи из которой охотно отдавал музеям что на выставки, что на долгосрочное экспонирование. О библиотеке его знали очень мало. Теперь же оказалось, что по редкости и ценности книг это было собрание феноменального уровня и, что бывает нечасто, строго выдержанное тематически: естественные науки в разных преломлениях.

И если вам кажется, что это предмет нишевый и скучноватый, то совершенно зря — среди нынешних лотов сплошь и рядом встречаются издания, которые не только потрясают своим историко-научным значением, но и способны прямо-таки заворожить. Скажем, роскошно иллюстрированные «Флегрейские поля» (1776–1779), вулканологический трактат сэра Уильяма Гамильтона — английского посла в Неаполе, супруга той самой леди Гамильтон, дамы сердца адмирала Нельсона. Или «Микрография» Роберта Гука (1665), сенсационный свод описаний и гравированных изображений живой натуры, впервые (ведь было и такое) увиденной в микроскоп. Или «Пробировщик» Хуана де Арфе (1570) — руководство, которым пользовались колониальные старатели, добывавшие драгоценные металлы во времена золотого века Испанской империи. Или, допустим, редчайший свод естественно-научных сочинений средневекового авторитета Альберта Великого, изданный в Страсбурге в 1548 году с обильными ксилографиями по эскизам не последнего тогдашнего рисовальщика.

Впрочем, все это несколько меркнет по сравнению с самыми ранними изданиями среди лотов.

Шеститомник Аристотеля (с прибавлениями из Феофраста, Галена, Филона Александрийского и Александра Афродисийского) в венецианском издании Альда Мануция 1490-х годов — одно из первых печатных изданий «отца философии» и, возможно, самое влиятельное. Венецианское же издание «Начал» Эвклида (1482), справедливо охарактеризованное аукционным домом как «одна из самых прекрасных книг в истории науки». Наконец, «Естественная история» Плиния (1470), запредельно богатая работа Паннарца и Свейнхейма, римских печатников-первопроходцев, отпечатанная на телячьем пергамене и вручную украшенная аристократичными виньетками и буквицами.

И книги XV века, естественно, проданы дороже всего. Плиний ушел за $1,27 млн, Аристотель — за $660 тыс. (при эстимейтах соответственно от $900 тыс. до $1,2 млн и $400–600 тыс.). На таком фоне кажется, на первый взгляд, довольно скромным результат единственного русского лота. Четырехтомный учебник Дмитрия Менделеева «Основы химии» (1869–1871), где впервые была напечатана менделеевская периодическая таблица, куплен «всего-навсего» за $114 тыс.

Но надо учитывать, что это не инкунабула на пергамене, а массовое издание второй половины XIX века.

Менделеевские «Основы» регулярно появляются на аукционах, в том числе, конечно, гораздо менее помпезных, чем торги Sotheby`s или Christie`s. Но стоили они до сих пор обыкновенно на порядок меньше свежей «цены молотка»: так, на Christie`s в 2019-м очередной экземпляр был продан за £17,5 тыс.

В этом свете заявленный Sotheby`s эстимейт $50–90 тыс. уже мог бы показаться серьезно завышенным. Тем не менее, как легко заметить, и эту предварительную оценку покупатели крепко превысили.

Более того, Менделеев обогнал в итоге сборник трудов Чарльза Дарвина по геологии (оценивался в $25–35 тыс., продан за $55 тыс.). Распрекрасный венецианский Эвклид 1480-х годов продан всего на несколько десятков тысяч дороже — за $178 тыс. (при эстимейте $100–150 тыс.). И даже тридцать пять полновесных томов «Энциклопедии» Дидро и остальной просветительской компании, тоже величайшего и легендарного издания в истории мировой мысли, выступили на аукционе куда менее блистательно: полный комплект обошелся покупателю на $25 тыс. дешевле, чем менделеевский четырехтомник,— в $89 тыс.

