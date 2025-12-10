ОАЭ экстрадируют в Россию сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Сабирова

ОАЭ по требованию Генпрокуратуры депортируют в Россию одного из создателей интернет-проекта «Финико» Эдварда Сабирова. В РФ его обвиняют в создании преступного сообщества и особо крупном мошенничестве за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Эдвард Сабиров

Фото: Личный архив Эдварда Сабирова

Фото: Личный архив Эдварда Сабирова

По данным следствия, господин Сабиров в 2018-2021 годах обещал получение сверхприбыли всем вложившимся в «Финико». На деле участники группы не планировали отдавать деньги. Всего злоумышленники похитили более 179 млн руб. После возбуждения дела фигурант смог скрыться, он был объявлен в международный розыск.

В 2024 году по делу о «Финико» суд в Казани приговорил Лилию Нуриеву. Ей назначили 4,5 года общего режима. Всего в деле фигурировали 10 подсудимых, 161 потерпевший и более 1 тыс. свидетелей. Помимо Эдварда Сабирова, от следствия смогли скрыться еще два сооснователя: Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пирамиду разбирают в суде».

