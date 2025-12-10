При обстреле ВСУ больницы в Алешках погибли три медработника

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что днем 10 декабря под обстрел со стороны армии Украины попала районная больница в Алешках. Три медицинских работника погибли, двое получили ранения.

«С первых минут на месте работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь, тяжелораненый мужчина находится в реанимации», — написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Одно из зданий больницы получило сильные повреждения.

Город Алешки находится на левом берегу Днепра. Сколько сейчас там проживает жителей, неизвестно, но до начала военной спецоперации население города оценивалось примерно в 20 тыс. человек.