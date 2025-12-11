Белый шум
Украшения с камнями оттенков Pantone 2026
Фото: pantone
Цветом 2026 года, по версии Pantone, впервые объявлен 11-4201 Cloud Dancer. Этот туманный оттенок белого Институт цвета описывает как «воздушный, сбалансированный белый, наполненный чувством безмятежности». Цвет-2026 символизирует начало нового, свежий взгляд, ясное сознание и спокойное размышление. Cloud Dancer («Облачный танцор») можно сравнить с чистым холстом, на котором новые идеи будут обретать форму и концептуальную глубину.
В ювелирном деле носителями нового оттенка становятся непрозрачные белые минералы, встречающиеся в природе в большом количестве: молочные кварцы, лунные камни, белый нефрит и белый сапфир, белые опалы и перламутр. Даже в этом нейтральном цвете (а кто-то воспринимает его как отсутствие цвета) ювелирные дизайнеры находят красоту и очарование.