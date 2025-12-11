Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pantone Фото: pantone

Цветом 2026 года, по версии Pantone, впервые объявлен 11-4201 Cloud Dancer. Этот туманный оттенок белого Институт цвета описывает как «воздушный, сбалансированный белый, наполненный чувством безмятежности». Цвет-2026 символизирует начало нового, свежий взгляд, ясное сознание и спокойное размышление. Cloud Dancer («Облачный танцор») можно сравнить с чистым холстом, на котором новые идеи будут обретать форму и концептуальную глубину.

В ювелирном деле носителями нового оттенка становятся непрозрачные белые минералы, встречающиеся в природе в большом количестве: молочные кварцы, лунные камни, белый нефрит и белый сапфир, белые опалы и перламутр. Даже в этом нейтральном цвете (а кто-то воспринимает его как отсутствие цвета) ювелирные дизайнеры находят красоту и очарование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Bonbons Rainbow, золото, лунный камень, цветные сапфиры, Mercury Кольцо, золото, лунный камень, бриллианты, Parure Atelier Кольца с кварцем и лунным камнем, Dzhanelli Jewellery Кольцо «Сирены Титана» с лунным камнем, Epic Jewellery Кафф с белым опалом и топазами, Moonka Кольцо-печатка Person, серебро, позолота, перламутр, QariQris Серьги «Бабочки» с лунным камнем и эмалью, Ilgiz F. Кольцо Perfecta, жёлтое золото, лунные камни, бриллианты, Omaj Серьги Ton Joli, розовое золото, перламутр, бриллианты, Pasquale Bruni Кольцо Lotus с перламутром, L’Atelier Nawbar Брошь Eden, cеребро, белые топазы, лунный камень, Style Avenue Браслет с лунным камнем, Lucky Znaky Кольцо, серебро, розовый кварц, Wisteria Gems Кулон с опалом, Locket London Следующая фотография 1 / 14 Серьги Bonbons Rainbow, золото, лунный камень, цветные сапфиры, Mercury Кольцо, золото, лунный камень, бриллианты, Parure Atelier Кольца с кварцем и лунным камнем, Dzhanelli Jewellery Кольцо «Сирены Титана» с лунным камнем, Epic Jewellery Кафф с белым опалом и топазами, Moonka Кольцо-печатка Person, серебро, позолота, перламутр, QariQris Серьги «Бабочки» с лунным камнем и эмалью, Ilgiz F. Кольцо Perfecta, жёлтое золото, лунные камни, бриллианты, Omaj Серьги Ton Joli, розовое золото, перламутр, бриллианты, Pasquale Bruni Кольцо Lotus с перламутром, L’Atelier Nawbar Брошь Eden, cеребро, белые топазы, лунный камень, Style Avenue Браслет с лунным камнем, Lucky Znaky Кольцо, серебро, розовый кварц, Wisteria Gems Кулон с опалом, Locket London

Нина Спиридонова