Украшения с камнями оттенков Pantone 2026

Цветом 2026 года, по версии Pantone, впервые объявлен 11-4201 Cloud Dancer. Этот туманный оттенок белого Институт цвета описывает как «воздушный, сбалансированный белый, наполненный чувством безмятежности». Цвет-2026 символизирует начало нового, свежий взгляд, ясное сознание и спокойное размышление. Cloud Dancer («Облачный танцор») можно сравнить с чистым холстом, на котором новые идеи будут обретать форму и концептуальную глубину.

В ювелирном деле носителями нового оттенка становятся непрозрачные белые минералы, встречающиеся в природе в большом количестве: молочные кварцы, лунные камни, белый нефрит и белый сапфир, белые опалы и перламутр. Даже в этом нейтральном цвете (а кто-то воспринимает его как отсутствие цвета) ювелирные дизайнеры находят красоту и очарование.

Серьги Bonbons Rainbow, золото, лунный камень, цветные сапфиры, Mercury

Кольцо, золото, лунный камень, бриллианты, Parure Atelier

Кольца с кварцем и лунным камнем, Dzhanelli Jewellery

Кольцо «Сирены Титана» с лунным камнем, Epic Jewellery

Кафф с белым опалом и топазами, Moonka

Кольцо-печатка Person, серебро, позолота, перламутр, QariQris

Серьги «Бабочки» с лунным камнем и эмалью, Ilgiz F.

Кольцо Perfecta, жёлтое золото, лунные камни, бриллианты, Omaj

Серьги Ton Joli, розовое золото, перламутр, бриллианты, Pasquale Bruni

Кольцо Lotus с перламутром, L’Atelier Nawbar

Брошь Eden, cеребро, белые топазы, лунный камень, Style Avenue

Браслет с лунным камнем, Lucky Znaky

Кольцо, серебро, розовый кварц, Wisteria Gems

Кулон с опалом, Locket London

Нина Спиридонова

