Ставрополье нарастит налоговые поступления до 340 млрд рублей по итогам года

Налоговые поступления от Ставропольского края в федеральный бюджет в 2025 году вырастут быстрее среднероссийской динамики и станут одним из ключевых источников дополнительных доходов для казны, пишет «Интерфакс».

«Мы ожидаем объем поступления от наших налогоплательщиков Ставропольского края, которые внесут вклад в бюджетную систему Российской Федерации, в размере 340 млрд руб. Это на 16% больше, чем в прошлом году - это на 45 млрд руб. плюсом по сравнению с прошлым годом»,— сказала руководитель УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Управление ФНС ожидает, что в краевой бюджет в 2025 году поступит 156 млрд руб. налогов, что на 8% выше показателя 2024 года и заметно ниже темпа роста отчислений в федеральный бюджет. Таким образом, совокупный прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетной системы от Ставрополья превышает 490 млрд руб., из которых около двух третей придется на федеральный центр.

Значительную часть прироста обеспечат изменения в налогообложении доходов физических лиц. С 1 января 2025 года в России вступает в силу обновленная прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой до 22% для более высоких доходов, что, по оценкам ФНС, увеличит перечисления НДФЛ в федеральный бюджет от Ставропольского края на 15%, а в краевой бюджет — на 12% по сравнению с 2024 годом. Ставки для низких и средних доходов останутся ближе к базовому уровню, но рост фонда оплаты труда и легализация части занятости также прибавят региону налоговую базу.

Еще один драйвер — налог на прибыль организаций, который, по словам Афониной, в части федеральных отчислений в 2025 году должен прибавить около 19%. При этом в краевом бюджете динамика по налогу на прибыль ожидается более умеренной, поскольку значительная доля налога крупных компаний, зарегистрированных в регионе, зачисляется в федеральный бюджет, а также из-за колебаний финансового результата в отдельных отраслях.

Фискальная динамика Ставрополья вписывается в общероссийский тренд роста налоговых доходов после 2024 года. По оценкам ФНС России, в 2024 году совокупные налоговые поступления в федеральный бюджет выросли примерно на четверть, а консолидированные бюджеты субъектов получили более чем на 13% доходов больше, чем годом ранее. Федеральный Минфин в «Бюджете для граждан» на 2025–2027 годы заложил рост федеральных налоговых и неналоговых доходов примерно на 18% к 2024 году, и планы по Ставропольскому краю корреспондируют этим параметрам.

При этом регион наращивает расходные обязательства: ранее сообщалось, что бюджет Ставропольского края на 2026 год предусматривает расходы почти 220 млрд руб., что на 12,8% больше уровня 2025 года. Рост региональных трат опирается на расширение собственной налоговой базы и трансферты из федерального бюджета, которые зависят в том числе от собираемости налогов в экономике края.

Станислав Маслаков