В больнице Заволжского района Ульяновска назначен новый главврач

Одну из крупнейших больниц Ульяновской области — Ульяновскую городскую клиническую больницу святого апостола Андрея Первозванного с 10 декабря возглавил Денис Французов. Об этом в среду сообщил региональный минздрав.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении ведомства, Денису Французову 33 года, он родом из райцентра Кузоватово Ульяновской области. Окончил Самарский государственный медуниверситет по специальности «лечебное дело», затем прошел интернатуру по травматологии и ортопедии. Имеет профессиональную переподготовку по ряду медицинских и управленческих направлений, в том числе по организации здравоохранения и общественному здоровью, физической и реабилитационной медицине, современным технологиям управления и информационной безопасности. В 2023 году окончил магистратуру УлГУ по направлению «экономика».

С 2017 года он работал травматологом-ортопедом в ЦКМСЧ, затем — советником главы Ульяновска. С 2020 года занимал руководящие должности в системе здравоохранения, включая должности заведующего детским консультативно-диагностическим центром и заместителя главврача в больнице святого апостола Андрея Первозванного. С 21 октября этого года, после того как главврач больницы Александра Верушкина покинула должность, перейдя в региональный минздрав на пост первого замминистра, Денис Французов исполнял обязанности главврача лечебного учреждения.

Андрей Васильев, Ульяновск