Участниками Кремлевской елки станут 28 детей из Кабардино-Балкарии
28 детей из Кабардино-Балкарии примут участие в Кремлевской елке. Делегация отправится в Москву 24 декабря, чтобы на следующий день увидеть новогоднее представление в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.
Фото: Telegram-канал главы КБР Казбека Кокова
В число приглашенных на Кремлевскую елку вошли дети участников специальной военной операции, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, победители различных конкурсов и олимпиад.
Глава КБР отметил, что это первая поездка школьников на главную елку России состоялась в 2019 году.