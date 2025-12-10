США предложили Украине «корейскую модель» демилитаризованной зоны

Администрация президента США предложила создать демилитаризованную зону вдоль всей будущей линии прекращения огня на Украине, пишет The Washington Post. Этот вариант изложен в направленных Украине документах мирного плана. Собеседники WP отметили его сходство с «корейской моделью».

Мирный план из 28 пунктов, предложенный США, вызвал недовольство украинских властей и европейских партнеров. На консультациях в Женеве 23 ноября и позже в США позиции корректировались. По словам представителя США, после учета позиций Москвы и Киева осталось «лишь несколько спорных вопросов».

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил США новый, сокращенный до 20 пунктов план, выработанный с европейцами. Компромисс по вопросу территорий пока не найден, говорил он.