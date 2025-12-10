Чиновника из Волгодонска обвинили в халатности при строительстве бульвара

Волгодонский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора МКУ «Департамент строительства» Давида Гигаури по обвинению в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) при строительстве бульвара вдоль сквера «Дружба» в Волгодонске. Чиновник принял некачественную работу подрядчика на 5,9 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, Давид Гигаури летом прошлого года принял некачественные и недоделанные работы подрядчика ООО «СФ Стимул», строившего пешеходный бульвар вдоль сквера «Дружба», от школы № 11 до школы № 13 по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

«Бюджету МКУ «Департамент строительства», как главного распорядителя денежных средств, причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 5,9 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что кроме причинения ущерба бюджету, фигурант нарушил права жителей города на комфортную среду.

Наталья Белоштейн