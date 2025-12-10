В США убили номинированного на Grammy оперного певца Джубиланта Сайкса

Американского оперного певца Джубиланта Сайкса, номинированного на премию Grammy в 2009 году, нашли зарезанным в собственном доме. Артисту был 71 год. Полиция подозревает в убийстве его 31-летнего сына Мику Сайкса, его арестовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ACM 360 Artists / AP Фото: ACM 360 Artists / AP

В понедельник вечером в службу 911 поступил звонок с сообщением о нападении. Сотрудники службы обнаружили внутри дома в Санта-Монике тело оперного певца с критическими ножевыми ранениями. На тот момент в доме также находился его сын. Смерть артиста констатировали на месте происшествия, пишет британское издание The Guardian.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства смерти Джубиланта Сайкса. Подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве, а в прокуратуре Лос-Анджелеса рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Мики Сайкса.

Джубилант Сайкс — оперный певец, родившийся в Лос-Анджелесе в 1954 году. В 2009 году был номинирован на ежегодную музыкальную премию Grammy в категории «Лучший классический альбом» за исполнение записи Леонарда Бернштейна «Месса». Он также обрел широкую известность благодаря выступлениям с музыкантом Кристофером Паркенингом.