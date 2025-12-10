Армения ответила на критику Азербайджана из-за соглашения с ЕС

МИД Армении заявил, что соглашение страны с Евросоюзом о стратегической повестке партнерства не противоречит усилиям по завершению мирного процесса с Азербайджаном. При этом Баку обвинил стороны в предвзятости к азербайджанской стороне и искажении ситуации в регионе.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что в совместном заявлении с республикой ЕС приветствовал «историческую веху» в контексте достижения мира на Южном Кавказе. «ЕС подтвердил свою твердую поддержку дальнейшего укрепления и институционализации мира между Арменией и Азербайджаном»,— сказала она (цитата по ArmenPress). Представитель ведомства также отметила, что Брюссель и Ереван стремятся к стабильности в регионе.

Соглашение о стратегической повестке дня партнерства ЕС-Армения стороны подписали 2 декабря в Брюсселе. Накануне МИД Азербайджана раскритиковал некоторые положения из этого документа, в частности: формулировку об «армянах Карабаха, перемещенных в результате военных действий Азербайджана». Баку утверждает, что этнические армяне добровольно эмигрировали, и их нельзя называть беженцами. К тому же азербайджанский МИД засомневался в серьезности намерений Армении по поводу разблокировки транспортных коммуникаций в регионе в партнерстве с США.

Лусине Баласян