Депутаты ярославской облдумы поддержали индексацию соцвыплат

Депутаты комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы проголосовали за индексацию социальных выплат в регионе на 5,1%. Об этом сообщили в думе по итогам заседания комитета.

Комитет обсудил изменения в отдельные законодательные акты в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. С основным докладом выступила министр труда и социальной поддержки Надежда Биочино. В частности, предлагается с 1 января 2026 года проиндексировать на 5,1% денежные выплаты, предусмотренные Социальным Кодексом Ярославской области, а также рядом законов, направленных на социальную поддержку граждан, имеющих детей. На эти цели в бюджете области запланировано 123 млн руб.

Кроме того, многодетные семьи с детьми-инвалидами в возрасте от 18 до 23 лет будут получать меры поддержки независимо от факта обучения в образовательных организациях. На это потребуется почти 2 млн руб. Единовременную выплату на обеспечение школьной и спортивной формой многодетные семьи будут получать вне зависимости от среднедушевого дохода, на это в бюджете заложено 35,8 млн руб. Единовременную выплаты в 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей получат молодые семьи, на это направят 147 млн руб. Для получения данной выплаты устанавливается новое условие – государственная регистрация рождения ребенка на территории Ярославской области. Статус «многодетная семья» теперь устанавливается при условии постоянного или преимущественного проживания на территории региона хотя бы одного из членов семьи, а также детей в возрасте от 18 до 23 дет, имеющих инвалидность и входящих в состав семьи.

С 1 сентября по 30 июня на всей территории Ярославской области учащиеся независимо от места проживания, в том числе являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Ярославской области, будут иметь право на 50% оплату проезда в пригородном сообщении.

«Мы ежегодно индексируем денежные выплаты, направленные на оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан. Таких в нашем регионе почти 500 тыс. человек. В 2026 году размер индексации составит 5,1%. Общий объем финансирования нашей социальной отрасли в будущем году составит порядка 16 млрд руб., из них почти 7 млрд приходится на Социальный кодекс»,— отметила председатель комитета Лариса Ушакова.

Все временные меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей, в Ярославской области планируется продлить до конца 2028 года.

Антон Голицын