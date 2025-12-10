Семью из Волгодонска обвинили в покушении на сбыт семи килограммов наркотиков

28-летнему жителю Волгодонска и его 24-летней жене предъявлено обвинение по трем эпизодам ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемые получили от лица, дело которого выделено в отдельное производство, более 7,5 кг синтетического наркотика. После расфасовки на дозы они планировали разложить его по тайникам в Волгодонске для сбыта наркозависимым.

Супруги были задержаны полицией. Наркотические вещества изъяты.

Наталья Белоштейн