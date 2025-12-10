Т2 может построить в СПб и ЛО в 2026 году около 1200 базовых станций

Мобильный оператор Т2 (принадлежит «Ростелекому») планирует удержать показатель установки новых базовых станций(БС) в 2026 году в Петербурге и Ленобласти на уровне прошлого года. Об этом «Ъ Северо-Запад» рассказал техдиректор макрорегиона «Северо-Запад» Т2 Сергей Глущенко. Точных цифр господин Глущенко не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом, по итогам 2025 года Т2 построил в петербургской агломерации 1200 БС, еще около 300 БС были модернизированы. Территориально большая часть расширения сети пришлась на спальные районы и пригород. В процентном отношении их количество в этом секторе увеличилось на 20%, следует из презентации компании.

Базовые станции «Булат», которые Ростелеком производит на площадке «НПО РТТ» и активно внедряет в сети Т2 в 65 регионах РФ по программе УЦН (Устранение цифрового неравенства), пока в Петербурге и Ленобласти устанавливать не планируют.

Владимир Колодчук