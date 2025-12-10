Мишустин: правительство продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям

Правительство выделит более 60 млрд руб. на субсидии для банков по программе льготного кредитования аграриев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам премьер-министра, дополнительные средства помогут поддержать не менее 48 тыс. ранее выданных займов, которые сельхозпроизводители брали не только на выращивание и переработку сельхозсырья, но и на выпуск ветеринарных препаратов, приобретение отечественной техники и другие направления.

Господин Мишустин пояснил, что эта мера направлена на недопущение роста процентных ставок по льготным займам и способствует дальнейшему развитию агропромышленного комплекса. Он отметил, что агропромышленное производство в стране продолжает расти, а механизм льготного кредитования остается ключевым фактором финансовой устойчивости сектора.

Всего в бюджете на 2025 год предусмотрено порядка 190 млрд руб. на программу льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование в размере свыше 60 млрд руб. призвано обеспечить стабильность для существующих займов и поддержать текущие процессы в АПК.