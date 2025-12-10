На Ставрополье впервые вручили награду «Заслуженный работник образования»

В Ставропольском крае впервые вручили новую краевую награду для учителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Нагрудный знак «Заслуженный работник образования» получили учитель истории и обществознания из Зеленокумска Валентина Мелащенко и учитель физкультуры из поселка Горьковский Новоалександровского округа Виктор Уракбаев, отработавшие в сфере образования по 40 лет.

Валентина Мелащенко за последние три года подготовила более 30 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Ее выпускники показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ и учатся в лучших вузах России. В прошлом году педагог стала победителем международного конкурса краеведов, работающих с молодежью.

Виктор Уракбаев является инициатором внедрения школьных спортивных кубков по различным видам спорта. Учитель внес в школьные занятия физкультурой традиционные казачьи игры, разработал авторскую методику по выявлению спортивно одаренных детей. За три года более 40 его учеников стали победителями и призерами в спортивных соревнованиях различного уровня.

Константин Соловьев