Доходы от платы за компенсационное озеленения в Нижнем Новгороде упали на 36%

За 11 месяцев 2025 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 283,7 млн руб. от платы за компенсационное озеленение, рассказал директор МКУ «Горкомэкологии» Алексей Сидельник на заседании комиссии гордумы по экологии. По сравнению с полным 2024 годом объем поступлений уменьшился на 36%, до конца 2025 года ситуация существенно не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам руководителя учреждения, уменьшение поступлений связано как с ростом компенсационного озеленения в натуральной форме, так и с сокращением числа инфраструктурных и строительных проектов.

В текущем году в качестве компенсационного озеленения высадили почти 3,67 тыс. деревьев, 748 кустарников и более 73 тыс. кв. м газона. В сравнении с 2024 годом число высаженных деревьев и кустарников выросло на 59%, газона — в три раза.

Приживаемость деревьев и кустарников, высаженных в 2024 году, составила 97%, газонов — 100%. Увядшие насаждения подлежат замене.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам 2024 года бюджет Нижнего Новгорода за счет компенсационного озеленения пополнился на 446,8 млн руб.

Галина Шамберина