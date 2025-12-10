Путин наградил режиссера Игоря Угольникова орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета режиссера, актера и продюсера Игоря Угольникова. Указ размещен на сайте официального опубликования актов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Наградить орденом Почета Угольникова Игоря Станиславовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью Студии “ВоенФильм”, Московская область»,— указано в документе.

Орден господину Угольникову был присвоен за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий, следует из указа президента России.

В 2023 году Игорь Угольников был удостоен звания народного артиста РФ. Как режиссер, актер и продюсер участвовал в создании сериала и одноименного фильма «Учености плоды» (2021), мини-сериала «По зову сердца» (2024). Он также был одним из сценаристов киноленты «Подольские курсанты» (2020), сериалов «Женский батальонъ» (2015) и «Крепость» (2011). Снимался в фильмах «Глубже!» (2020), «Ширли-мырли» (1995) и других проектах.