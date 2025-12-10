Сын экс-президента Бразилии выдвинулся в преемники

Старший сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару сенатор Флавиу Болсонару заявил 9 декабря, что его решение баллотироваться на президентских выборах 2026 года необратимо. Эти планы грозят привести к расколу в рядах правых сил. Согласно большинству опросов, политик не имеет реальных шансов выиграть у действующего левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Между тем у правой оппозиции есть значительно более сильный кандидат на победу в грядущей гонке — губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас.

Фото: Adriano Machado / Reuters

Фото: Adriano Machado / Reuters

После череды противоречивых заявлений Флавиу Болсонару 9 декабря публично обозначил свое твердое намерение бороться за пост главы государства в 2026 году. Во вторник он рассказал журналистам, что заверил своего отца, экс-лидера страны Жаира Болсонару в том, что его решение баллотироваться на высший пост «необратимо».

5 декабря действующий сенатор от Рио-де-Жанейро уже, правда, заявлял, что Болсонару-старший поддержал его решение баллотироваться в президенты. «С большой ответственностью я подтверждаю решение величайшего политического и морального лидера Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару доверить мне миссию продолжения проекта нашей нации»,— написал тогда Флавиу в соцсети X. Заявление повергло в шок инвесторов: бразильский реал подешевел на 2,3%, а стоимость акций отдельных бразильских компаний упала более чем на 4%.

Негативная реакция рынка объясняется тем, что бразильский бизнес не особенно жалует Флавиу: сенатор хоть и считается менее радикальным, чем находящийся в США его брат Эдуарду, но все же воспринимается как непредсказуемая и идеологически жесткая фигура.

Не прошло и нескольких дней, как Флавиу объявил о возможности отказаться от участия в выборах, что вызвало новую волну критики. «Есть вероятность, что я не пойду до конца»,— указал он, отметив, что у его отказа «есть своя цена». Это заявление эксперты трактовали как попытку торга: снятие кандидатуры сына в обмен на смягчение наказания для отца, отбывающего 27-летний срок по обвинению в попытке государственного переворота. Такая опция для экс-президента теоретически возможна, если в Конгрессе Бразилии примут инициированный правыми законопроект, предусматривающий смягчение наказания по ряду обвинений, включая госизмену. Однако реальные шансы на принятие законопроекта невелики: верхняя палата парламента вряд ли пропустит документ. И даже в случае его одобрения Конгрессом далее на него почти наверняка наложит вето президент Лула да Силва.

Если план Болсонару-младшего действительно заключался в торге, то он, вероятно, провалился. И потому политик передумал вновь, заверив, что в президенты он все-таки идет.

Теперь ему предстоит заручиться поддержкой «нужных людей», обозначил он сам 9 декабря. Впрочем, это будет непросто — как из-за противоречивой репутации Флавиу Болсонару, так и по причине наличия более популярного и опытного кандидата в рядах бразильских правых.

Если радикально настроенное правое крыло Либеральной партии поддержало выдвижение старшего отпрыска экс-президента, то умеренно-консервативная часть этой политической силы, как и бизнес, хочет видеть у руля другого кандидата — бывшего союзника Жаира Болсонару и нынешнего губернатора Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтаса. В отличие от Флавиу у него за плечами долгая и успешная политическая и управленческая карьера. В частности, в кабинете экс-президента он занимал пост министра инфраструктуры, зарекомендовав себя в этой должности как эффективный технократ и успешно реализовав крупные проекты концессий и приватизации. Именно это позволило де Фрейтасу завоевать поддержку деловых кругов, которые теперь видят в нем предпочтительного лидера.

Шансы де Фрейтаса значительно выше, чем у сына Болсонару, и против Лулы да Силвы. Все опросы общественного мнения и расклады аналитиков показывают, что Флавиу с большой вероятностью проиграет действующему президенту, в то время как в пока еще гипотетическом противостоянии де Фрейтаса и Лулы да Силвы шансы считаются практически равными. Такой расклад является еще одним поводом для критики Болсонару-младшего, в том числе среди правых сил, что чревато внутренним расколом. Намеком на это уже можно счесть длившееся несколько дней молчание де Фрейтаса перед тем, как тот заявил о формальной поддержке Болсонару-младшего.

Официальное выдвижение кандидатов на президентских выборах состоится лишь в августе 2026 года, и до этого времени в рядах правых сил могут произойти значительные изменения. Лояльность экс-президенту, чье слово в правом электоральном ядре по-прежнему имеет значительный вес, среди Либеральной партии бесспорна, однако нежелание проигрывать третий раз подряд из-за неоптимального выбора кандидата может оказаться сильнее. Кроме того, Флавиу может столкнуться с растущим давлением не только внутри части партии, но и бизнеса, который однозначно дал понять, что его симпатии на стороне губернатора Сан-Паулу. При таком раскладе Флавиу может еще не раз изменить свою позицию, тем более что политик уже показал способность менять мнение по принципиальному вопросу несколько раз за неделю.

Вероника Вишнякова