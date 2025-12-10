Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сын экс-президента Бразилии выдвинулся в преемники

Флавиу Болсонару будет баллотироваться в главы государства

Старший сын экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару сенатор Флавиу Болсонару заявил 9 декабря, что его решение баллотироваться на президентских выборах 2026 года необратимо. Эти планы грозят привести к расколу в рядах правых сил. Согласно большинству опросов, политик не имеет реальных шансов выиграть у действующего левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Между тем у правой оппозиции есть значительно более сильный кандидат на победу в грядущей гонке — губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас.

Флавиу Болсонару

Флавиу Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

Флавиу Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

После череды противоречивых заявлений Флавиу Болсонару 9 декабря публично обозначил свое твердое намерение бороться за пост главы государства в 2026 году. Во вторник он рассказал журналистам, что заверил своего отца, экс-лидера страны Жаира Болсонару в том, что его решение баллотироваться на высший пост «необратимо».

5 декабря действующий сенатор от Рио-де-Жанейро уже, правда, заявлял, что Болсонару-старший поддержал его решение баллотироваться в президенты. «С большой ответственностью я подтверждаю решение величайшего политического и морального лидера Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару доверить мне миссию продолжения проекта нашей нации»,— написал тогда Флавиу в соцсети X. Заявление повергло в шок инвесторов: бразильский реал подешевел на 2,3%, а стоимость акций отдельных бразильских компаний упала более чем на 4%.

Негативная реакция рынка объясняется тем, что бразильский бизнес не особенно жалует Флавиу: сенатор хоть и считается менее радикальным, чем находящийся в США его брат Эдуарду, но все же воспринимается как непредсказуемая и идеологически жесткая фигура.

Не прошло и нескольких дней, как Флавиу объявил о возможности отказаться от участия в выборах, что вызвало новую волну критики. «Есть вероятность, что я не пойду до конца»,— указал он, отметив, что у его отказа «есть своя цена». Это заявление эксперты трактовали как попытку торга: снятие кандидатуры сына в обмен на смягчение наказания для отца, отбывающего 27-летний срок по обвинению в попытке государственного переворота. Такая опция для экс-президента теоретически возможна, если в Конгрессе Бразилии примут инициированный правыми законопроект, предусматривающий смягчение наказания по ряду обвинений, включая госизмену. Однако реальные шансы на принятие законопроекта невелики: верхняя палата парламента вряд ли пропустит документ. И даже в случае его одобрения Конгрессом далее на него почти наверняка наложит вето президент Лула да Силва.

Если план Болсонару-младшего действительно заключался в торге, то он, вероятно, провалился. И потому политик передумал вновь, заверив, что в президенты он все-таки идет.

Теперь ему предстоит заручиться поддержкой «нужных людей», обозначил он сам 9 декабря. Впрочем, это будет непросто — как из-за противоречивой репутации Флавиу Болсонару, так и по причине наличия более популярного и опытного кандидата в рядах бразильских правых.

Жаиру Болсонару утвердили тюремный срок за попытку госпереворота

Если радикально настроенное правое крыло Либеральной партии поддержало выдвижение старшего отпрыска экс-президента, то умеренно-консервативная часть этой политической силы, как и бизнес, хочет видеть у руля другого кандидата — бывшего союзника Жаира Болсонару и нынешнего губернатора Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтаса. В отличие от Флавиу у него за плечами долгая и успешная политическая и управленческая карьера. В частности, в кабинете экс-президента он занимал пост министра инфраструктуры, зарекомендовав себя в этой должности как эффективный технократ и успешно реализовав крупные проекты концессий и приватизации. Именно это позволило де Фрейтасу завоевать поддержку деловых кругов, которые теперь видят в нем предпочтительного лидера.

Шансы де Фрейтаса значительно выше, чем у сына Болсонару, и против Лулы да Силвы. Все опросы общественного мнения и расклады аналитиков показывают, что Флавиу с большой вероятностью проиграет действующему президенту, в то время как в пока еще гипотетическом противостоянии де Фрейтаса и Лулы да Силвы шансы считаются практически равными. Такой расклад является еще одним поводом для критики Болсонару-младшего, в том числе среди правых сил, что чревато внутренним расколом. Намеком на это уже можно счесть длившееся несколько дней молчание де Фрейтаса перед тем, как тот заявил о формальной поддержке Болсонару-младшего.

Официальное выдвижение кандидатов на президентских выборах состоится лишь в августе 2026 года, и до этого времени в рядах правых сил могут произойти значительные изменения. Лояльность экс-президенту, чье слово в правом электоральном ядре по-прежнему имеет значительный вес, среди Либеральной партии бесспорна, однако нежелание проигрывать третий раз подряд из-за неоптимального выбора кандидата может оказаться сильнее. Кроме того, Флавиу может столкнуться с растущим давлением не только внутри части партии, но и бизнеса, который однозначно дал понять, что его симпатии на стороне губернатора Сан-Паулу. При таком раскладе Флавиу может еще не раз изменить свою позицию, тем более что политик уже показал способность менять мнение по принципиальному вопросу несколько раз за неделю.

Вероника Вишнякова

Новости компаний Все