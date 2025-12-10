Биометрию подкрепили энергетическими напитками

Товары категории «18+» теперь можно заказать с доставкой на дом по биометрии. В России стартовал пилотный проект. Пока дистанционно продают только энергетики. Однако в будущем систему могут распространить и на другие товары, в частности, российское вино. Технология же офлайн-продажи проходит тестирование в сети «Магнит» и только в московских магазинах. Если до сих пор покупателю энергетического напитка нужно было показывать паспорт на кассе, то теперь проверка проходит онлайн. Придется только заранее внести свои биометрические данные в «Госуслуги» и подключить сервис «Мигом», который работает на базе Единой биометрической системы.

Как рассказал “Ъ FM” заместитель генерального директора Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислав Святик, возраст пользователя проверяется дважды — при оформлении и получении заказа: «Сейчас проводим "пилот" в рамках законодательства, поскольку доставка энергетиков разрешена, но есть и определенные региональные ограничения. Тем не менее это, в отличие от доставки алкоголя, абсолютно в рамках закона. У нас есть партнер — "Магнит". "Пилот" запустили на кассах самообслуживания в некоторых точках, но это не доставка, а офлайн-продажи. Мы исключаем человеческий фактор, имеется в виду проверка паспорта. Параллельно сейчас у нас идет совместный проект с Т-Банком, вот там можно сделать заказ.

Наш сервис позволяет безошибочно не допустить оформления заказа несовершеннолетним, потому что вначале проходит проверка возраста и в рамках доставки также подтверждаются эти данные. И мы обеспечим своей технологией, чтобы товар получил ровно тот, кто его заказал. При этом используется технология Bluetooth: при передаче заказа происходит сопряжение устройств курьера и пользователя и аутентификация в рамках подтверждения возраста. Паспорт показывать не нужно, согласно законодательству, биометрия тождественна ему. В этом и суть, то есть идет запрос в ЕБС, и мы возвращаем данные о возрасте. Что касается продажи алкоголя, то пока говорить про какие-то планы рано, потому что мы должны сначала испытать технологию и всем регулирующим ведомствам показать, как это работает».

В Минцифры сообщили «Ведомостям», что рассматривают возможность расширения эксперимента по покупке товаров по биометрии и на алкоголь. Власти уже неоднократно пытались внедрить дистанционный формат торговли спиртным. В частности, звучали предложения использовать площадки онлайн-магазинов или маркетплейсов, но всякий раз вставал вопрос подтверждения возраста покупателя. С ноября в некоторых супермаркетах тестируется система идентификации по биометрии на кассах самообслуживания, писали «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. А покупка алкоголя с курьерской доставкой может заработать уже через год-полтора, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

«Эта форма платежа набирает обороты. Кроме того, президентом поставлена задача обелить экономику. Это значит, что будут развиваться другие легальные формы платежей, кроме наличных, в частности, оплата по QR-кодам и биометрические платежи.

То есть у этого варианта оплаты действительно есть перспективы. Что касается энергетиков, в целом в масштабах страны этот рынок достаточно узкий. Тем не менее спрос на эти товары у молодежи до 30 лет как раз очень большой. Думаю, что в случае успеха этого эксперимента, наверное, и перейдут к доставке алкоголя на дом, тем более что спиртные напитки тоже можно покупать через интернет, просто забирать их нужно самостоятельно. Запуска доставки алкоголя на дом, наверное, можно ожидать в 2027-м, скорее всего».

За последний год количество платежей с помощью биометрии увеличилось в девять раз, до 146 млн операций, а в денежном выражении прирост пятикратный, сообщил Центробанк. По данным с января по сентябрь, через систему прошло платежей на 112 млрд руб. Многие россияне до сих пор опасаются сдавать биометрические данные, заявил в интервью “Ъ FM” первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. Впрочем, он рассчитывает, что технология станет популярнее и сможет конкурировать с другими способами оплаты: «Она относительно новая, поэтому здесь некий консерватизм клиентов вполне понятен. Много фобий, много опасений, в частности, что система может не распознать человека и так далее. Я сразу отмечу, у нас ноль фрода с точки зрения работы биометрии. Поэтому в принципе сегодня это абсолютно безопасный способ оплаты. У Сбербанка уже установлено более 1,2 млн терминалов, и мы видим, как растет спрос со стороны клиентов. Это постепенно становится все более популярным способом платежа».

Чаще всего по биометрии россияне расплачиваются за продукты питания. На эту категорию товаров приходится больше 60% операций. На втором месте — кафе и рестораны, на третьем — платежи в аптеках и медучреждениях, подсчитали в «Сбере». К 2028 году, по прогнозам Freedom Finance Global, каждый десятый платеж в России будет проводиться через биометрию.

