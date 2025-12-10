В Перми завершили обновление зоны отдыха на Слудской горке

В краевой столице завершено благоустройство новой зоны отдыха на пересечении улиц Петропавловской и Попова. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. На склоне оборудовали обзорную площадку с парковыми качелями и валунами. Появились урны и ограждения, а также парклеты — конструкции для отдыха со столами, сидениями и навесом с подсветкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

фото: telegram-канал Эдуарда Соснина



Кроме этого, на территории пересадили шесть деревьев, высадили 35 новых лиственных пород, многолетние растения и более 2700 кустарников. «Восстановили газон и провели устройство гранитной плитки», — написал господин Соснин.

Напомним, в январе этого года со Слудской горки стали кататься дети. Спуск с нее выходит на проезжую часть и трамвайные пути, и подобные развлечения представляли опасность. Мэрия поставила внизу горы ограждения и даже посыпала горку песком, чтобы предотвратить массовые катания. Однако эти меры не возымели эффекта.