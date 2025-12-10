Госдолг Ульяновской области снизится до 45,6 млрд рублей

Государственный долг Ульяновской области к 1 января 2026 года снизится на 2,6 млрд руб., достигнув 45,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным ведомства, на 1 декабря 2025 года объем государственного долга составлял 48,2 млрд руб. Снижение задолженности стало возможным благодаря списанию 7,5 млрд руб. федеральных бюджетных кредитов в текущем году.

Высвободившиеся средства были направлены на поддержку участников специальной военной операции, реализацию инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве и пополнение фонда развития промышленности.

Министерство финансов Ульяновской области реализует комплекс мер по сокращению расходов на обслуживание государственного долга, включая привлечение бюджетных кредитов под низкие процентные ставки (от 0,1% до 3% годовых) и использование возобновляемых кредитных линий. По итогам 2025 года ожидается экономия в 593 млн руб.

Андрей Сазонов