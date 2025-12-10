Продажи завершились по щелчку

Большой театр открыл заключительную продажу билетов на «Щелкунчика». На сайте в течение дня станут доступны для покупки места на шесть спектаклей с 9 по 11 января. Первые билеты выложили в 10:00, самые дорогие стоили 50 тыс. руб. При этом все декабрьские постановки балета раскупили за четыре дня. В пресс-службе Большого театра рассказали, что рекордно быстро распродали билеты на вечернюю постановку «Щелкунчика» 30 декабря — менее чем за 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Места на январские спектакли пока еще в доступе, но с их покупкой тоже возникают проблемы. Редактор “Ъ FM” Ульяна Горелова поделилась своим опытом: «Спрос на январские представления обычно ниже, чем на декабрьские. Когда открывались продажи на самые первые спектакли, сложности возникали еще на этапе регистрации на сайте. Сегодня мне удалось сделать это очень быстро.

Все выглядит примерно так: вы заходите, ровно в 10:00 или 11:00 открывается продажа, вы видите схему зала и все билеты, которые теоретически можно купить, выделены серым цветом сразу же. Это значит, что они находятся у кого-то в корзине, вы не можете на них кликнуть. Буквально через одну-две минуты эти билеты начинают мигать красным, и вы, как кот, который пытается поймать мышь, кликаете по возникающим окошкам. Места, которые стоят 5-25 тыс. руб. мне так и не удалось выбрать. Гарантированно почему-то в корзину попадают билеты за 50 тыс. руб.

В этом году действует новое правило: можно положить в корзину только один билет, оплатить его, только после этого можно положить и оплатить другой. При этом нет гарантии, что второй билет, во-первых, будет хотя бы где-то рядом, во-вторых, что вы сможете его поймать.

Я нашла случайно в Telegram бот, где предлагали купить билеты на "Щелкунчика" в разные даты. Цены начинались от 6,5 тыс. руб., а на официальном сайте самые дешевые билеты стоят 5 тыс. руб. Конечно, нет никакой возможности проверить, купите ли вы билет или это просто очередная ловушка от мошенников, но можно рискнуть».

С прошлого года из-за ажиотажного спроса Большой театр ввел способ продажи билетов на новогоднего «Щелкунчика» через аукцион. Места могут приобретать как физические, так и юридические лица. В качестве лота предлагают как единичные билеты, так и комплекты по две или четыре штуки. При этом в рамках одних торгов можно выиграть не более одной позиции. Стартовая цена за одно место на аукционе — 50 тыс. руб. Пока рекордом стал лот из четырех билетов на спектакль 31 декабря — он ушел с молотка более чем за 1 млн руб. при начальной стоимости в 200 тыс. руб.

Впрочем, в культурной среде этот подход вызывает опасения, отмечает директор Учебного театра Московского международного университета Елена Колыхалова: «"Щелкунчик" в Большом театре воплощает все главное и важное, что связано с особым ритуалом похода в театр. Во-первых, это праздник Нового года и Рождества, во-вторых, возможность обеспечить своей семье доступ к культурным благам. Тут имеет место и социальная составляющая, и эмоциональная.

Что касается продаж через аукцион, с правовой точки зрения это абсолютно законно. С морально-этической точки зрения в обществе возникает дискуссия и некие опасения. Что обозначает эта тенденция? Раз теперь можно проводить аукционы, может быть, это станет обычной практикой: еще немного и доступ к искусству получат только состоятельные люди, а одна из задач искусства — быть общедоступным благом, и это прописано в Законе о культуре. В любом театре обычно учитывают возможности купить билет на любой кошелек».

Большой театр запланировал 18 показов «Щелкунчика» в декабре и еще 15 в январе. Впрочем, составы на большую часть представлений еще не объявлены, в том числе на самые востребованные показы 30 и 31 декабря. По словам собеседников “Ъ FM”, ажиотаж вокруг «Щелкунчика» породил целую туристическую индустрию. Москвичи активно едут в другие города, чтобы посмотреть альтернативные постановки балета. Среди популярных предложений — театры Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Саратова и Самары. Зачастую полноценное путешествие вместе с билетом обходится дешевле, чем поход на «Щелкунчика» в Большой театр.

Ульяна Горелова