Anglo American и Teck создадут одного из крупнейших в мире производителя меди

9 декабря британская горнодобывающая компания Anglo American и канадская Teck Resources объявили о слиянии в рамках сделки на $53 млрд. Объединенная компания будет производить более 1,2 млн тонн меди в год, став пятым по величине в мире производителем этого металла.

Слияние поддержали 89% акционеров Teck и 99,2% акционеров Anglo American. О планах слияния стало известно в сентябре 2025 года.

Ранее крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP, неоднократно делала предложение Anglo American о покупке, однако та отвечала отказом.

Теперь для завершения сделки Anglo American и Teck должны получить одобрение регуляторов Канады, США, Великобритании и Китая.

Ярослав Фокин