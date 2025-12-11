Перетягивание канатной дороги

Администрации Уфы удалось в пять раз снизить размер компенсации в конкурсную массу муниципального Управление электротранспорта (МУЭТ) за полученную и проданную канатную дорогу. Объект перешел в собственность мэрии в 2024 году, а затем был продан компании «Экстрим-парк» за 5,1 млн руб. Конкурсный управляющий МУЭТ Айдар Газдалетдинов полагал, что администрация должна выплатить в конкурсную массу предприятия 26,1 млн руб., но суды двух инстанций решили, что сумма должна соответствовать стоимости купли-продажи канатной дороги. Юристы полагают, что у господина Газдалетдинова есть шансы отменить решение в кассации.

Конкурсному управляющему уфимского МУП «Управление электротранспорта» (МУЭТ) Айдару Газдалетдинову в двух судебных инстанциях не удалось обязать мэрию Уфы выплатить в конкурсную массу предприятия 26,1 млн руб. В эту сумму господин Газдалетдинов оценил стоимость канатной дороги от улицы Менделеева к паромной переправе на берегу реки Уфы.

Подвесная канатная дорога используется с 2004 года, в весенне-осенний период она обслуживает, в основном, дачников, владеющих участками на восточном берегу Уфы. С 2016 года сооружение эксплуатирует муниципальное управление инфраструктурой транспорта (МУП УИТ) при том, что собственником дороги было МУЭТ.

После того, как в конце 2020 года МУЭТ было признано банкротом, комитет кредиторов дважды выставлял имущество на торги, сначала с начальной ценой 37,4 млн руб., затем 33,6 млн руб. Попытки не увенчались успехом. В 2024 году городская администрация забрала канатную дорогу в муниципальную собственность и отдала в аренду ООО «Экстрим-парк», а в конце августа этого года суд обязал мэрию продать сооружение в собственность арендатору за 5,1 млн руб. После этого конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд Башкирии с заявлением, в котором просил разрешить разногласия между ним и администрацией города, установить размер компенсации за принятый в муниципальную собственность социально значимый объект в 26,1 млн руб. и взыскать эту сумму в конкурсную массу МУЭТ.

В конце ноября арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление господина Газдалетдинова частично: на 5,1 млн руб. Как установил суд, рыночная стоимость подвесной канатной дороги была установлена экспертом «с учетом актуального состояния имущества, степени его износа, на основании технических документов и визуального осмотра». Кроме того, суд не стал накладывать на мэрию «чрезмерных имущественных обременений, которые могут повлечь ненадлежащее исполнение всего комплекса вопросов местного значения». Размер компенсации в 5,1 млн руб., по мнению суда, соответствует «принципам справедливости и обеспечения разумного баланса между частноправовыми и публичными интересами».

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий заявил, что в апреле прошлого года перед тем, как передать канатную дорогу в муниципальную освоенность, он согласовал с управлением земельных и имущественных отношений мэрии Уфы ее стоимость — 26,1 млн руб. То, что «Экстрим-парк» выкупил сооружение за 5,1 млн руб., не имеет отношения к делу, отмечал господин Газдалетдинов. Арендная ставка в размере 612 тыс. руб., которую платил «Экстрим-парк» до выкупа, была определена, исходя из стоимости канатной дороги, именно в 26,1 млн руб. Таким образом, подчеркивал конкурсный управляющий, и мэрия, и «Экстрим-парк» были в курсе стоимости объекта и не возражали.

Отказывая в удовлетворении жалобы, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что заявленная конкурсным управляющим компенсация «не отвечает признакам справедливости и разумности», так как она в пять раз превышает размер денежных средств, полученных мэрией от продажи канатной дороги, «что в свою очередь повлечет убытки для местного бюджета и создаст дополнительные риски для исполнения запланированного бюджета».

Айдар Газдалетдинов сообщил «Ъ», что пока не принял решение о подаче кассационной жалобы.

Заместитель руководителя по банкротству санкт-петербургского представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова отмечает, что «с формально-юридической позиции выводы суда выглядят обоснованными». Однако, полагает юрист, в деле «есть несколько важных факторов, которые низкой оценки объекта могут ущемлять интересы кредиторов». «Учитывая, что мэрия ранее согласовала стоимость канатной дороги в 26,1 млн руб., управляющему можно попытаться обратить внимание кассации на пятикратное уменьшение стоимости актива. Подобное снижение может быть оспорено как выходящее за пределы разумного баланса интересов и фактически превращающее частичную компенсацию в символическую»,— пояснила эксперт.

