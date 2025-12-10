Житель Запорожской области получил 15 лет колонии по делу о шпионаже и госизмене

Запорожский областной суд вынес приговор по делу местного жителя, обвиняемого в шпионаже и госизмене. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре Республики Крым.

По данным надзорного ведомства, 34-летний житель Акимовского района области был противником проведения специальной военной операции. Его задержали сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела по ст. 276 (шпионаж) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Согласно материалам дела, в мае 2023 года фигурант, находясь на своем рабочем месте охранника, просматривая записи с камеры наружного наблюдения, снял на свой мобильный телефон передвижение личного состава и военной техники вооруженных сил РФ. Видеозапись с точными данными и координатами техники он отправил на электронную почту главного управления разведки Министерства обороны Украины. В сентябре 2023 года, после приобретения российского гражданства, мужчина нанес на карту места расположения личного состава и военной техники группировки Росгвардии и вновь направил эту информацию украинской разведке.

«Кроме того, с сентября 2023 года по февраль 2024 года он, используя банковское приложение, осуществил десять переводов денежных средств на общую сумму более 6,4 тыс. рублей на счета, используемые украинскими спецслужбами»,— уточнили в прокуратуре РК.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на один год.

Александр Дремлюгин, Симферополь