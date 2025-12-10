В Госдуме предложили освободить всех участников СВО от срочной службы в армии

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, освобождающий от призыва на срочную службу тех участников специальной военной операции (СВО), кто заключил и успешно завершил контракт с организациями, «содействующими выполнению задач ВС РФ». Инициатива призвана устранить правовую коллизию, из-за которой ветераны боевых действий продолжают получать повестки от военкоматов.

Законопроект, внесенный депутатами во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, предлагает распространить на них норму, уже действующую для добровольцев. Согласно ей, граждане, участвовавшие не менее шести месяцев в боевых действиях или контртеррористических операциях, а также находившиеся в плену или на лечении, не подлежат призыву. В пояснительной записке авторы документа указывают, что такие участники СВО, даже имея удостоверения ветеранов и государственные награды, не могут получить военный билет и продолжают получать повестки из военкоматов, что «не соответствует нормам справедливости».

«Ситуация напоминает абсурд: участники СВО с подтвержденным боевым опытом <…> вынуждены тратить время, нервы и силы, объясняя военкоматам, почему им не нужно возвращаться в статус новобранцев»,— заявил господин Слуцкий ТАСС, комментируя инициативу.

Дмитрий Сотак