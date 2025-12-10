Челябинское УФАС признало незаконной рекламу железнодорожных материалов

Управление ФАС РФ по Челябинской области признало ненадлежащей рекламную рассылку компании «Спецторг». Она распространялась в одном из мессенджеров без согласия получателей, сообщает пресс-служба ведомства.

В антимонопольную службу обратились жители Челябинской области. Они пожаловались, что в мессенджере WhatsApp получили рассылку от «Спецторг», в которой содержалась следующая информация: «Компания ООО „Спецторг“ предлагает своим клиентам широкий выбор материалов верхнего строения пути…Все для строительства ЖД пути…».

Федеральное законодательство допускает распространение рекламы только после предварительного согласия абонента.

УФАС также рассмотрит вопрос о привлечении рекламораспространителя к ответственности.