В закон Оренбургской области внесут изменения в части гражданской обороны

У губернатора Оренбуржья появится право вводить на территории области в действие план гражданской обороны и защиты населения. Ранее это мог делать только президент страны. Изменения в региональный закон обсудили в среду, 10 декабря, на комитете Заксобрания по законности, правопорядку и делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций. Об этом сообщило Законодательное собрание Оренбургской области.

В функциях регионального правительства закрепят организацию планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, защите материальных и культурных ценностей, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавших. В документе также будет скорректировано понятие «гражданская оборона».

Региональный документ приводят в соответствие с федеральными нормами. Новый механизм позволит повысить оперативность принятия решений. Планируется, что план гражданской обороны глава региона сможет вводить как в полном объеме, так и частично.

Комитет рекомендовал принять проект одновременно в двух чтениях. Законопроект рассмотрят на очередном заседании парламента 18 декабря.

Руфия Кутляева