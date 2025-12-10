Объем отгрузки предприятий Нижнего Новгорода за январь-сентябрь сократился на 6%

Предприятия Нижнего Новгорода за девять месяцев 2025 года отгрузили продукции собственного производства более чем на 1 трлн руб. Об этом на заседании комиссии по экономике сообщила директор городского департамента экономического развития Елена Антонова.

По данным мэрии, по сравнению с январем-сентябрем 2024 года объем отгрузки нижегородских предприятий сократился на 5,9%. Основная доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами приходилась на обрабатывающие производства (49%), транспортировку и хранение (16,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,8%).

Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукции на 506 млн руб., что почти на 4% меньше по сравнению с девятью месяцами годом ранее.

Объем инвестиций в основной капитал у предприятий Нижнего Новгорода в январе-сентябре составил 123, млрд руб.

Андрей Репин