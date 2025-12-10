Бастрыкин просит разрешить возбудить дело против судьи из-за ДТП под Переславлем

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, который стал участником аварии в Ярославской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место аварии

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место аварии

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ярославское управление СК России провело проверку по факту аварии, произошедшей 20 апреля 2025 года на трассе М-8 в Ярославской области. По данным областного ГУ МЧС, ДТП зафиксировано на 4-м км окружной дороги Переславля-Залесского. В ходе проверки следователи установили, что Гришин, управляя автомобилем Land Rover Freelander, ехал в сторону Москвы со скоростью 100 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

Гришин вышел на обгон на перекрестке с второстепенной дорогой и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Renault, который поворачивал налево с включенными сигналами. В результате аварии пострадали водитель и его супруга из Renault. Судья травм не получил. Следователи предполагают, что Гришин нарушил правила дорожного движения, а это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дмитрия Гришина назначили судьей Мосгорсуда в октябре 2014 года. Он входит в коллегию по административным делам. Ранее работал в Таганском районном суде Москвы.

Алла Чижова