ОП: Россия готова делиться технологией создания онколитической вакцины

Многие страны заинтересованы в российских медицинских разработках, заявила первый замдиректора «Росконгресса», член комиссии Общественной палаты РФ по здравоохранению Анастасия Столкова.

В частности, другие страны ждут, когда в России закончат создание онколитической вакцины. Таких вакцин, по словам госпожи Столковой, будет несколько.

«И мы готовы делиться этими технологиями»,— подчеркнула она в ходе выступления на Российско-эмиратском бизнес-форуме.

Как сообщил вчера, 9 декабря глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в центре недавно выпустили первые три тестовые серии вакцины от меланомы. Также центр недавно представил вакцину для терапии рака мочевого пузыря.

Виктория Колганова, Дубай