В Вологодской области в предновогодние дни снимут ограничения по алкоголю

На 56-й сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты приняли поправки в закон, которые предусматривают возможность розничной продажи алкоголя 30 и 31 декабря, 7 января и 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Антиалкогольные инициативы, которые ранее предложил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, доказали свою эффективность, сообщили в пресс-службе. Там отметили, что почти на треть снизилось число правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, а смертность от алкогольных заболеваний упала почти в два раза.

«Вместе с тем к нам поступали многочисленные предложения от граждан — разрешить продажу алкоголя именно в предпраздничные дни. Люди объясняли, что большинство закупается перед самым Новым годом, что может создать лишнее напряжение»,— заявил председатель комитета по экономической политике и собственности, член фракции «Единая Россия» Михаил Ананьин. По его словам, новые поправки в закон должны позволить избежать ажиотажа в дни, сопряженные с повышенным спросом.

Господин Ананьин отметил, что новогодние каникулы лучше провести «здорово, рядом с родными и близкими, посвятив время семье».

С 1 марта в Вологодской области розничная продажа алкоголя в магазинах по будням разрешена только с 12:00 до 14:00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы продажа алкогольной продукции разрешена с 8:00 до 23:00.

При этом в некоторые праздники, среди которых День российского студенчества, Всемирный день здоровья, День семьи, любви и верности, Праздник весны и труда, Международный день защиты детей, День России, продажа алкоголя в регионе запрещена.