Politico: ЕС нарушит «золотое правило» ради ускорения решения по активам РФ

Европейский союз готов продлить саммит, запланированный на 18 декабря, если потребуется дополнительное время для достижения согласия по вопросу использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту.

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters Председатель Европейского совета Антониу Кошта

Как пишет Politico, это «будет редким отступлением от золотого правила» господина Кошты, согласно которому «хороший саммит — это однодневный саммит». По данным издания, перед саммитом запланированы три встречи послов стран ЕС, которые будут работать в Брюсселе над предложением Еврокомиссии по бессрочной заморозке российских активов с использованием чрезвычайных полномочий. Основная задача — найти компромиссное решение, позволяющее избежать необходимости единогласного одобрения всех государств-членов ЕС.

Особое внимание дипломаты уделят убеждению Бельгии, которая выступает против изъятия активов. Politico отмечает, что ситуация Бельгии в отношении использования замороженных средств требует особого подхода, чтобы риски были распределены между всеми европейскими странами.

По оценкам, после начала боевых действий на Украине в 2022 году в западных странах было заблокировано около $285 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В сентябре этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать эти средства для предоставления Киеву репарационного кредита. Россия предупредила, что подобные действия будут расценены как воровство и повлекут за собой судебное преследование.