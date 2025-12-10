Свердловчанина оштрафовали на 40 тыс. рублей за уклонение от воинской службы

Кушвинский городской суд (Свердловская область) признал 20-летнего жителя Верхней Туры Максима Бондарева виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что Бондарев, состоя на воинском учете и будучи признан годным, дважды не явился по повестке военно-учетного стола. Повестки обязывали его прибыть для прохождения призывных мероприятий в Центральную районную больницу Кушвы. Подсудимый умышленно проигнорировал эти требования, не появившись ни в медучреждении, ни в военкомате до конца весеннего призыва, не представив уважительных причин.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Суд с учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих назначил Бондареву наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

Полина Бабинцева